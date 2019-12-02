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02.12.19 11:14

Зеленський - західним ЗМІ: "У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру починати активні бойові дії на Донбасі.

Зеленський - західним ЗМІ: "У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі"

Про це він повідомив в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое Время".

"У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі", - сказав він.

Глава держави засудив заклики активістів повернути Донбас силовим шляхом і висловив упевненість, що за ними стоять представники попередньої влади.

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"Я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто нині гуляє вулицями, які говорять: Давай, ми заберемо Донбас! Та якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керує попередня влада. І, чесно кажучи, мене це дивує. І не тільки мене - запитайте політиків за кордоном. Усі дивуються, що таких людей підтримують і підживлюють, кажучи: це наша країна, завтра ми її повернемо", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко "підштовхує людей до Майдану", тому що виступає проти розведення сил на Донбасі.

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