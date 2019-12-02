Церкви закликають усі парламентські фракції доопрацювати законопроєкт №0931

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інститут релігійної свободи", релігійна спільнота переконує парламентарів, що в редакції Комітету цей проєкт загрожує свободі совісті і свободі висловлення думок, а тому не може бути проголосований як закон.

Звернення з аргументами, які підтверджують необхідність доопрацювання законопроєкту № 0931, направили до парламентських фракцій керівники різних конфесій, серед яких:

Православна Церква України

Українська Православна Церква

Українська Греко-Католицька Церква

Римсько-Католицька Церква в Україні

Всеукраїнський Союз Церков євангельських християн-баптистів

Українська Церква християн віри євангельської

Церква адвентистів сьомого дня

Об’єднання іудейських релігійних організацій України

Духовне управління мусульман АР Крим

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Також Рада Євангельських Протестантських Церков України, яка об'єднує 12 релігійних об'єднань протестантського віросповідання, закликала Верховну Раду не голосувати поспіхом за законопроєкт № 0931, а врахувати поправки релігійної громади на повторному другому читанні.

Раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій направила Президенту України і керівництву парламенту звернення з проханням про доопрацювання законопроєкту № 0931, щоб боротьба з дискримінацією не привела до обмеження конституційних прав громадян на свободу совісті та самовираження.

Низка громадських організацій і приватних освітніх установ підтримали зауваження релігійної громади і також зажадали від парламентських фракцій більш ретельного доопрацювання цього законопроєкту, серед них: Асоціація християн юристів "Калуша", ВБФ "За гідність людини", громадський рух "Всі разом!".