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02.12.19 11:32

Церкви закликають усі парламентські фракції доопрацювати законопроєкт №0931

Церкви і релігійні організації різних конфесій, а також віряни з різних регіонів направили до всіх фракцій Верховної Ради листа з проханням спрямувати законопроєкт №0931 на повторне друге читання для доопрацювання.

Церкви закликають усі парламентські фракції доопрацювати законопроєкт №0931

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інститут релігійної свободи", релігійна спільнота переконує парламентарів, що в редакції Комітету цей проєкт загрожує свободі совісті і свободі висловлення думок, а тому не може бути проголосований як закон.

Звернення з аргументами, які підтверджують необхідність доопрацювання законопроєкту № 0931, направили до парламентських фракцій керівники різних конфесій, серед яких:

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Також Рада Євангельських Протестантських Церков України, яка об'єднує 12 релігійних об'єднань протестантського віросповідання, закликала Верховну Раду не голосувати поспіхом за законопроєкт № 0931, а врахувати поправки релігійної громади на повторному другому читанні.

Раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій направила Президенту України і керівництву парламенту звернення з проханням про доопрацювання законопроєкту № 0931, щоб боротьба з дискримінацією не привела до обмеження конституційних прав громадян на свободу совісті та самовираження.

Низка громадських організацій і приватних освітніх установ підтримали зауваження релігійної громади і також зажадали від парламентських фракцій більш ретельного доопрацювання цього законопроєкту, серед них: Асоціація християн юристів "Калуша", ВБФ "За гідність людини", громадський рух "Всі разом!".

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