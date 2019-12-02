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02.12.19 11:46

Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку. ФОТОрепортаж

Учасниця бойових дій Маруся Звіробій (справжнє ім'я - Олена Самбул (Біленька)) прийшла на допит в Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Зранку 2 грудня Маруся Звіробій у супроводі адвокатів увійшла в будівлю ДБР.

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Тим часом під будівлею ДБР відбувається акція на підтримку Звіробій. Мітингувальники тримають іграшкові пістолети, плакати висміюють ситуацію із кримінальним переслідуванням ветерана АТО, а також портрети Зеленського з червоною крапкою/плямою на носі.

Пізніше Звіробій з адвокатами вийшли з будівлі ДБР. Вона розповіла, що залишили слідчим ДБР свої запитання щодо того, що відбувається, оскільки на цей момент не зрозуміло, який у Звіробій статус тощо.

Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 01
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 02
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 03
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 04
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 05
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 06
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 07
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 08
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 09
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 10
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 11
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 12
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 13
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 14
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 15
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 16
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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