"У справі з Кримом могли б допомогти США", - Зеленський має намір запропонувати в Парижі новий формат переговорів щодо АРК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив в інтерв'ю іноземним журналістам, зокрема польському виданню Gazeta Wyborcza.

Зеленський вважає, що США можуть допомогти Києву в поверненні Криму, тому хоче залучити їх до переговорів.

"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав український лідер.

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Він додав, що порушуватиме це питання на саміті нормандської четвірки.

"Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим у цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася", - заявив Зеленський.