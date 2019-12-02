Рада має позачергово розглянути поправку, яка відновить розслідування справ Майдану, - віцеспікерка Кондратюк

Про це Кондратюк сказала під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Насамперед закон №2116 про Державне бюро розслідувань. Ви знаєте, що нам треба, і я закликаю, невідкладно ухвалити необхідну поправку до цього законопроєкту щодо структури, яка має бути створена для спеціального розслідування в подальшому подій на Майдані. Ви знаєте, що активістка і адвокатка Євгенія Закревська разом з іншими учасниками Майдану оголосили голодування, щоб привернути увагу саме до цієї проблеми. Я б хотіла, щоб ми позачергово розглянули, згідно з регламентом, відразу ж поставили цю поправку в підтримку і більше не поверталися до цього", - сказала вона.

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Глава фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко погодився, що цю поправку Рада має цього тижня розглянути в першу чергу.

"Дискусія щодо так званих справ Майдану, на наш погляд, була викликана неорганізованістю Верховної Ради в останній день сесійного тижня. І ми взяли на себе зобов'язання цю поправку реалізувати, комітет уже її підтримав, і ми згодні з пропозицією почати з цієї правки розгляд цього тижня, якщо це можливо процедурно. Щоб ми справді цей борг віддали людям", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.