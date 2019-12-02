Рада розпочне роботу над новим законопроєктом про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО після зустрічі в "нормандському форматі", - Завітневич

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Поки що нас не залучають (до роботи над законопроєктом. - Ред.). Такого законопроєкту я не бачив, і ми, напевно, всі чекаємо на зустріч президента в "нормандському форматі" 9 грудня. Я думаю, що 10-го або максимум 11-го (грудня. - Ред.) вже будуть якісь рішення, і для парламенту зокрема. Поки що над таким законопроєктом ми не працюємо", - сказав Завітневич.

Голова парламентського комітету також наголосив на неприйнятності для Української держави нещодавнього висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Україна має вести переговори про врегулювання ситуації на сході країни з представниками ОРДЛО.

"Позиція не лише моя, а й усіх наших політиків, державних діячів, президента - нам не треба вступати з ними в переговори. У нас Росія - країна агресор, і розмовляти потрібно з Російською Федерацією", - наголосив Завітневич.

Як повідомлялося, 31 грудня 2019 року закінчується дія закону про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

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