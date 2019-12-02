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02.12.19 12:23

Зеленський співчуває сім'ям загиблих на Донбасі співробітників ЦСО СБУ і обіцяє домогтися припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям і близьким двох загиблих бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ на Донбасі і пообіцяв обов'язково домогтися припинення вогню.

Зеленський співчуває сім'ям загиблих на Донбасі співробітників ЦСО СБУ і обіцяє домогтися припинення вогню

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

"Двоє загиблих військовослужбовців... Вічна пам'ять героям. Співчуття родинам і близьким.
Втрачаємо найкращих. Ми обов'язково доб'ємося припинення вогню. Це припинення дитячих сліз, материнського болю і втрат наших побратимів", - написав він.

Як повідомлялося, 1 грудня під час виконання бойового завдання на сході України загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

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