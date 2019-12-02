Зеленський співчуває сім'ям загиблих на Донбасі співробітників ЦСО СБУ і обіцяє домогтися припинення вогню

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок.
"Двоє загиблих військовослужбовців... Вічна пам'ять героям. Співчуття родинам і близьким.
Втрачаємо найкращих. Ми обов'язково доб'ємося припинення вогню. Це припинення дитячих сліз, материнського болю і втрат наших побратимів", - написав він.
Як повідомлялося, 1 грудня під час виконання бойового завдання на сході України загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.