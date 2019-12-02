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02.12.19 12:55

Рада розгляне цього тижня питання ДБР, антиолігархічні законопроєкти і лібералізацію спиртової галузі, - Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що цього тижня Верховна Рада розгляне законопроєкти щодо Державного бюро розслідувань, пакет антиолігархічних законопроєктів, законопроєкти про зняття недоторканності і лібералізації спиртової галузі.

Рада розгляне цього тижня питання ДБР, антиолігархічні законопроєкти і лібералізацію спиртової галузі, - Корнієнко

Про це Корнієнко сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про порядок денний найближчого тижня і найближчих двох тижнів, це дійсно закон про Державне бюро розслідувань, який нам потрібно доопрацювати, це антиолігархічний пакет - 1209, 1210, про зміни в податковому законодавстві, які забезпечать більш сталий розвиток для бізнесу. Якщо говорити про відновлення справедливості, то це законопроєкт, який дозволить недоторканність реально зняти з депутатів. Тому що з 1 січня в Конституції вона перестане діяти, а в законах ще діє. І той же закон 223 7, який ми підготували між декількома фракціями, він компромісний, про те, як процесуально вводити зняття недоторканності в дію ... Також тривають економічні реформи, закон про лібералізацію діяльності у сфері виробництва спирту на цьому тижні у нас стоїть", - сказав Корнієнко.

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