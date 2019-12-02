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02.12.19 13:12

Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков

Переговори в "нормандському форматі" не згорнуть у разі, якщо президент України Володимир Зеленський порушить питання про повернення окупованого Криму.

Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", під час спілкування в понеділок із журналістами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова йому нагадали про те, що Зеленський неодноразово заявляв про намір порушити питання про статус Криму. У зв'язку з цим Пєскова запитали: якщо це буде зроблено в "нормандському форматі", то яка буде реакція російської сторони.

"Добре відома: жодної. Тут немає різниці, у якому форматі ставити це питання", - сказав Пєсков.

У нього уточнили, чи не призведе це до згортання переговорів.

"Ні, не призведе", - сказав Пєсков.

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