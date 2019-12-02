Убивство журналістки-учасниці "панамського досьє" Галіції: прем'єр Мальти оголосив про швидку відставку після протестів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дождь", про це повідомляє Times of Malta.

Мускат пообіцяв 12 січня піти у відставку з поста лідера Лейбористської партії, а потім - з поста прем'єр-міністра. Він продовжить виконувати свої обов'язки до цього дня. Мускат додав, що поінформував президента.

Видання зазначає, що учасники протесту у Валлетті вимагали негайної відставки прем'єр-міністра заради забезпечення правосуддя в справі про вбивство журналістки.

Лідер Націоналістичної партії Адріан Делія заявив, що опозиція більше не визнає легітимність Муската і буде бойкотувати діяльність уряду.

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Дафне Каруана Галіція, журналістка Times of Malta, загинула в жовтні 2017 під час вибуху автомобіля. Вона спеціалізувалася на розслідуваннях про корупцію і зв'язки чиновників з криміналом. Була відома публікаціями на тему "Панамського архіву".

У 2016 році Каруана Галіція звинуватила Джозефа Муската і його дружину в корупції. Журналістка стверджувала, що у подружжя прем'єр-міністра є офшорна компанія в Панамі, яка співпрацює з компанією, пов'язаною з дочкою президента Азербайджану Ільхама Алієва.

У листопаді 2019 року поліція затримала бізнесмена Йоргена Фенека - він володіє компанією в Дубаї, яку журналістка пов'язувала з політиками Мальти. Мускат підтверджував, що слідство цікавиться Фенеком, але від додаткових коментарів відмовлявся.