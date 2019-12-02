Убивство дитини в центрі Києва: Кілер не врахував швидкість машини, він діяв не один, затримано 18-річного підозрюваного

За даними джерел Цензор.НЕТ, підозрюваному 18 років, збираються різні матеріали щодо його дій.

За матеріалами слідства, кілер здійснив один постріл із гвинтівки калібру 7,62 мм.

"Він чатував на Соболєва поблизу ресторану "Маріо", упізнав свою жертву в темряві. Очевидно, він отримав наводку. Постріл було здійснено з невеликої відстані, кілер цілився у Соболєва, який був за кермом, але не врахував швидкість руху машини. Найімовірніше, кілер діяв не один, і це замовний замах", - пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Серед розглядуваних слідством версій, за даними джерел, - конфлікт Соболєва з колишнім суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим через контроль над торговельною мережею "Обжора". Навколо об'єктів Соболєва на Донбасі в 14-17 роках у Маріуполі відбувалася серія сутичок, у яких брали участь різні силові групи підтримки, найняті для захисту своїх інтересів і для рейдерства", - додав він.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. У Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника.

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