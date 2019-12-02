Рада може провести додаткові пленарні засідання наступного тижня, - Стефанчук

Про це заявив у ході погоджувальної ради перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"З огляду на такий плідний графік, я вважаю, що подивимося, як нам вдасться, але, мабуть, перед новим роком треба більш плідно попрацювати. Ви знаєте, що у нас тільки два тижні пленарні - це 3-6 і 17-20 грудня. Тиждень 9 -13 у нас заплановано як комітетський, тому я хотів би, щоб ми обговорили можливість використання цього тижня і як комітетський, і як пленарним. Ми це обговоримо. Якщо таке рішення буде прийнято, то тоді сформуємо відповідне рішення комітету регламентного", - сказав Стефанчук.

Також такі плани парламенту прокоментував після засідання погоджувальної ради спікер парламенту Дмитро Разумков.

Читайте також: 4 грудня в Раді відбудуться слухання щодо ринку землі, - Стефанчук

"Сьогодні на Погоджувальній раді Руслан Стефанчук говорив про те, що можливо буде, якщо буде воля депутатів на це, наступний тиждень буде комбінований: поєднуватиме в собі і засідання комітетів, і будуть деякі дні виділені під засідання Верховної Ради. Однак сьогодні про це поки рано говорити, потрібно ще отримати фідбек від народних депутатів і треба ще рішення регламентного комітету", - сказав він.