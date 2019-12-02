Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну

Про це президент України сказав в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, текст якого наводить Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Зеленський заявив, що він проти того, щоб у Трампа склалося таке неправильне уявлення про Україну і що хоче від США відкритості у відносинах.

"Я не хочу, щоб Україна була фігурою на шахівниці великих держав, щоб її штовхали вперед або назад. Я хочу, щоб Україна стала суб'єктом і так сприймалася у світі серед великих гравців, таких імперій, як США, Росія, Китай.

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Я сподіваюся, що США допоможуть нам - і я сподіваюся - що вони зрозуміють, що ми суб'єкти, що вони не будуть домовлятися з іншими за нашою спиною. Сполучені Штати посилають щось на зразок сигналу світу, Міжнародному валютному фонду і Світовому банку, Європі. А коли говорять: Україна - корумпована країна, це дуже жорсткий сигнал. Я хочу, щоб Сполучені Штати зрозуміли: Це вже інша країна, ми зовсім інші люди. Звичайно, органи влади вже давно були корумповані, але ми всі очищуємося", - сказав він.

Говорячи про те, що б він, як Президент, хотів би зробити, щоб переконати Трампа в цьому питанні, Зеленський сказав: "Мені не потрібно його переконувати. Я сказав йому на нашій зустрічі, що не хочу, щоб у нього була така картина про нашу країну. І що він просто повинен приїхати сюди і подивитися, як ми живемо і, перш за все, хто ми такі. Мені здалося, що він мене почув. Принаймні, він сказав на зустрічі: Так, я бачу, що вони молоді, нові люди. У нас була велика делегація на зустрічі".

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на свідченнях у Конгресі заявив, що Трамп не хотів зустрічатися з Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.