Сенсорна кнопка для голосування може з'явитися в Раді у 2020 році, - Разумков

"Я сподіваюся, що сенсорна кнопка у депутатів з'явиться вже в 2020 році. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб це відбулося", - заявив Разумков на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що сьогодні апарат парламенту намагається вирішити це питання без виділення додаткових коштів.

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"Сьогодні апарат Верховної Ради відпрацьовує це питання, ми шукаємо колег, які зможуть інтегрувати в існуючу систему "Рада" додаткову сенсорну кнопку", - сказав він.

За його словами, необхідність використання саме наявної системи ухвалення рішень і інтегрування в неї додаткового обладнання контролю персонального голосування зумовлена ​​відсутністю коштів на її повну заміну.

"Повна модернізація системи - це дорога процедура і на сьогодні грошей таких у бюджеті немає. Нова система "Рада-4" справді якісно і ефективно працює в Київській міській раді, але на сьогодні таких витрат поки не передбачено. Спробуємо вирішити питання "малою кров'ю", а якщо не вдасться, то звертатимемося до уряду з метою виділення додаткових коштів", - розповів глава парламенту.

Він зазначив, що порівняно з попередніми скликаннями випадків неперсонального голосування стало менше, але саме явище не зникло повністю.