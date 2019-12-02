Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.12.19 14:24

Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинули офіцери ЦСО - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України зі скорботою повідомляє, що під час виконання бойового завдання на сході України загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Колектив Служби висловлює глибокі співчуття рідним загиблих співробітників Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова.

Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинули офіцери ЦСО - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов, - СБУ 01

"Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС - велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття сім'ям загиблих героїв", - зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинули офіцери ЦСО - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов, - СБУ 02

СБ України всебічно підтримає сім'ї загиблих офіцерів, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем.

Як повідомлялося раніше, диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, в результаті вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100