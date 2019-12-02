Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів, але в Міноборони всі мовчали, - директор компанії "Балістика" Довгий

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав директор компанії "Балістика" Олександр Довгий.

"А говорити про це не можна, бо якщо в армії в чомусь про@б, то перше правило - не виправити його, а промовчати про нього. І не дати іншим про нього сказати". Цю особливість нашої армії дуже вдало використали деякі особи. Так, на суді щодо власника ТЕМП 3000, одним з аргументів, який допоміг переконати суддю обрати дуже м'який запобіжний захід, було саме те, що у Міністерства оборони немає претензій до якості бронежилетів. Усіх влаштовує, що вони замість того, щоб відповідати державному стандарту, та не боятись навіть занурення у воду, відповідають лише ТУ виробника та витримують лише 5 хв дощу, після чого втрачають свої балістичні властивості", - підкреслив Довгий.

"Виробник наголошує на тому, що за 5 років війни не було жодних нарікань на якість жилетів, бо не було жодного рапорту або рекламації. У стороннього спостерігача це не викликає дисонансу, бо дисонанс лише в тих, хто носив Корсари, хто штопав ліпучки (велкро), хто не міг підігнати розмір, в кого випадали плити бо він просто розлазився - це те, з чим стикався простий користувач постійно. Бо якщо він стикнувся з балістичною невідповідністю, то рапорт він точно писати не буде, бо вже буде пізно. Писати рапорти на не якісну продукцію в нас в армії не прийнято, така ініціатива карається", - зазначив Довгий.

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"Натомість в минулому році ГУРСМЗ проводило порівняльні польові випробування декількох бронежилетів та КОРСАР М3с в тому числі. Після тривалої експлуатації різних жилетів бійцям була надана можливість оцінити їх за 21 критерієм за 5-бальною шкалою. Так от той КОРСАР М3с, на який не було жодного нарікання та жодного рапорту, в середньому набрав аж 1,69 бала, це менше 2-х балів. Натомість бронежилети інших виробників отримали 3,66 та 4,03 бала відповідно. Якщо ви вчились за 5-бальною системою, то ви розумієте ступінь провалу!!! Але при цьому ніхто і ніколи не писав рапорти, тихенько собі мовчали. Мабуть, це частина офіцерської гідності, мовчати та замовчувати", - заявив директор компанії "Балістика".

"Навіть зараз, коли пішла хвиля щодо неякісних бронежилетів, більшість офіцерів мовчить, а дехто навіть кричить про суперякісні бронежилети. Бо таким чином намагаються допомогти офіцерам, які з цього приводу потрапили під роздачу, через шахрайські дії виробника. Єдиним, хто публічно визнав проблему, був Павло Чайка, повний кавалер ордена "За мужність", за що йому окрема подяка, на мою думку, не побоятися піти проти течії, це вчинок справжнього офіцера, що зайвий раз доводить, що він заслуговує на звання народного Героя України, яке він отримав ще у 2016 році. Відповідно мої дії на цьому фоні видаються діаметрально протилежними до того, що роблять офіцери. Я на кожному кроці кричу про невідповідність бронежилетів. Бачачи підроблені протоколи випробувань, липові експертні висновки, одразу пишу в прокуратуру. Коли не виходить добитися правди в правоохоронних органах, починаю оприлюднювати інформацію в публічному просторі. Тому відповідно це не гідні вчинки, або не гідні офіцера, але мені це можна пробачити, бо офіцером я ніколи не був, відповідно і офіцерської честі в мене бути не може за визначенням. Можливо, тому мене називають негідником?" - зазначає Довгий.

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"Проте мені не зрозуміле мовчання офіцерів, які так само, як і я, були на нарадах (постійно діючої робочої групи з питань розроблення технічних специфікацій та випробувань шоломів бойових балістичних та бронежилетів модульних для військовослужбовців Збройних Сил України) на початку цього року, де обговорювали проблему з водотривкістю бронежилетів, і які так само, як і я, чули на цих нарадах обіцянки власника ТЕМП 3000, що всі бронежилети, які будуть постачатися в 2019 році в ЗСУ, вже не будуть мати проблем з водою. Але зараз, вже знаючи, що це був обман, чомусь про це продовжують мовчати, тим самим підтверджуючи тезу ТЕМП 3000, що всіх все влаштовувало. Та і підтверджуючи тезу прокуратури, що офіцери достеменно знали про проблему з пробиванням бронежилетів під час намокання, та не намагались її вирішити. Але ж панове, ми то з вами знаємо, що хтось офіцерів вводив в оману, починаючи від початку цього 2019 року. То чому про це мовчимо?" - резюмував Довгий.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.







