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02.12.19 14:45

"Екопатруль" закликав промислові підприємства приєднатися до нової громадської ініціативи

Формування "Екопатруль" запропонувало підприємствам долучитися до проєкту "Громадський екомоніторинг", який спрямований на впровадження системи держекомоніторингу на території промислових міст.

В організації зазначили, що "Громадський екомоніторинг" "спрямований на розробку та поступове впровадження науково обґрунтованої системи державного екологічного моніторингу з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС на території промислових міст Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь", пише Обозреватель.

У проєкті планується використовувати портативні датчики EcoCity (прилади громадського моніторингу), які будуть встановлювати в селітебній зоні підприємств-забруднювачів, біля транспортних магістралей та в зонах, де немає впливу забруднювачів.

"З метою реалізації "Громадського моніторингу" ми звертаємося до вас з проханням долучитися до проєкту як фінансовий партнер. Участь у проєктах екологічної спрямованості дозволить проявити себе як соціально відповідальне підприємство, дасть можливість спілкуватися з громадськістю, маючи на руках реальну та актуальну інформацію щодо стану довкілля, та оперативно реагувати на його зміни", - йдеться на сторінці "Екопатруля" у Facebook.

В організації зауважили, що екомоніторинг атмосферного повітря здійснюється для аналізу інформації про якість атмосферного повітря, прогнозування його змін і ступеню небезпечності, розроблення наукових рекомендацій для ухвалення управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення.

Екопатруль закликав промислові підприємства приєднатися до нової громадської ініціативи 01

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