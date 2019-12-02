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02.12.19 15:02

"Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ

Українська влада має підтвердити курс України на отримання Плану дій щодо членства в НАТО, тому Верховна Рада зобов'язана на найближчому пленарному засіданні ухвалити відповідну постанову, ініційовану депутатами від фракції "Європейська Солідарність".

"Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це під час погоджувальної ради ВР у понеділок вранці зазначила народна депутатка, співголова фракції Ірина Геращенко.

"У ці дні в Лондоні відбувається захід високого рівня країн-членів НАТО. І завдяки жорсткій критиці фракції "Європейська Солідарність" Міністерство закордонних справ змінило свою позицію і міністр братиме участь у цьому засіданні. У цьому контексті ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради вже завтра поставити в порядок денний заяву ВР за реєстраційним номером 2327. Це апеляція до наших партнерів до НАТО щодо надання Україні ПДЧ", – зазначила парламентарка.

"Ця заява вже була ухвалена одноголосно профільним комітетом і підтримана Міністерством закордонних справ України", – додала вона.

Також Ірина Геращенко наголосила, що партнери України по НАТО не до кінця усвідомлюють той великий внесок, який Україна і наші військові щодня роблять для захисту безпеки континенту.

"Учора на сході загинуло ще двоє наших військових – альфівців. Це еліта країни… Європа має цінувати внесок України, ту дорогу ціну, яку ми платимо за безпеку континенту. Ми маємо право отримати ПДЧ. Але для цього й Україна має займати проактивну позицію, а не мовчати", – зауважила політик.

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