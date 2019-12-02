"Секретний лист" про "реінтеграцію Донбасу" - не випадковий фейк, а частина інформаційної кампанії, - глава РНБО Данілов

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нісенітниця про "секретний лист" секретаря РНБО про так звану державну стратегію реінтеграції Донбасу - не випадковий фейк, а частина великої інформаційної кампанії. Кампанії, яка ведеться проти України в межах психологічної спецоперації з метою ослабити позиції української сторони в переговорному процесі", - заявив він в інтерв'ю сайту Сьогодні.ua.

Данілов вважає, що в такий спосіб підживлюється певний стан громадської думки на окупованих територіях. "Очевидно, що йдеться про залякування населення в непідконтрольних українській владі містах і селах із метою створення максимальних перешкод їхній інтеграції і поверненню до "материкової" України", - зазначив він.

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Секретар РНБО наголосив, що відповіддю української сторони на такі провокації буде розробка комплексної державної стратегії реінтеграції Донбасу, про важливість якої нещодавно заявив президент України Володимир Зеленський. "Повністю поділяю позицію глави держави про важливість її прозорості та публічності, консенсусного підходу до розробки цього найважливішого документа і його реалістичності", - сказав він.

Нагадаємо, в листопаді російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила в ефірі росТБ про "таємний" план українського РНБО щодо реінтеграції Донбасу. Вона розповіла про "секретні абсолютно" документи, згідно з якими на жителів окупованої частини Донбасу чекає "зачистка" після отримання Україною контролю над кордоном.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що РНБО розглядає п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.

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