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02.12.19 15:57

Кіберполіція знайшла двох людей, які "замінували" майже два десятки навчальних закладів у Дніпрі і Хмельницької області

Співробітники кіберполіції встановили двох зловмисників, які за кілька днів повідомили про нібито замінування майже двох десятків навчальних закладів у Хмельницькій області і в Дніпрі.

Кіберполіція знайшла двох людей, які "замінували" майже два десятки навчальних закладів у Дніпрі і Хмельницької області

Про це повідомляється на сторінці кіберполіції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином, вони хотіли створити штучний ажіотаж навколо "замінувань", про які стало відомо із засобів масової інформації", - повідомляється на сторінці кіберполіції в понеділок.

Згідно з інформацією, обидва зловмисники - молоді люди. Під час обшуку приміщень фігурантів справи співробітники кіберполіції вилучили техніку, яка використовувалася для відправки неправдивих повідомлень про злочин. Вона спрямована на експертизу.

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"Відповідно до санкції статті зловмисникам поки загрожує до 8 років ув'язнення", - додали у відомстві.

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