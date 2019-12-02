Кіберполіція знайшла двох людей, які "замінували" майже два десятки навчальних закладів у Дніпрі і Хмельницької області

Про це повідомляється на сторінці кіберполіції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Таким чином, вони хотіли створити штучний ажіотаж навколо "замінувань", про які стало відомо із засобів масової інформації", - повідомляється на сторінці кіберполіції в понеділок.
Згідно з інформацією, обидва зловмисники - молоді люди. Під час обшуку приміщень фігурантів справи співробітники кіберполіції вилучили техніку, яка використовувалася для відправки неправдивих повідомлень про злочин. Вона спрямована на експертизу.
"Відповідно до санкції статті зловмисникам поки загрожує до 8 років ув'язнення", - додали у відомстві.