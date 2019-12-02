Голик презентував інструкцію для перевірки побудованих для держави шкіл, садочків і стадіонів

Ця ініціатива виникла після того, як президент Володимир Зеленський анонсував будівництво та реконструкцію 100 дитячих садків, 100 шкіл і 100 стадіонів, передає РБК.

"Цей документ - унікальна штука. Чисто практична. Вона безцінна. Для будь-якої будівельної компанії, яка будуватиме школу, садочок або стадіон", - переконаний Голик.

Документ був створений на основі досвіду роботи команди Дніпропетровської обласної адміністрації 2015-2019 років, де Голик обіймав посаду радника голови ОДА.

"Більше і крутіше, ніж ми в Дніпропетровській ОДА, не будував ніхто і ніколи в нашій країні. Потом, кров'ю, нервами, сивим волоссям, сотнями літрів випитої кави, тисячами пачок викурених цигарок, десятками тисяч кілометрів доріг, які ми проїхали, стежачи за втіленням кожного об'єкта, ми написали цей документ", - розповів радник прем'єр-міністра.

За його словами, інструкція є практичним мануалом для всіх, хто оцінює і приймає роботу підрядників.

Голик впевнений, що документ стане настільною книгою для правоохоронних органів країни. "Просто тому, що там є 100 пунктів того, на що їм звертати увагу", - зазначив радник прем'єра.

Як повідомлялося, проект з будівництва 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів став ключовою темою селекторної наради глави уряду і губернаторів, яка відбулася 8 листопада.

Юрій Голик повідомив, що проект є амбітним завданням, але є чіткий план того, як втілювати його у життя.