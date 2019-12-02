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02.12.19 16:57

МінТОТ візьметься за питання зниклих без вісті на Донбасі, - заступник міністра Ілляшенко

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) України має намір вирішити питання повернення людей, зниклих без вісті унаслідок збройних конфліктів, повідомив заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Олексій Ілляшенко.

МінТОТ візьметься за питання зниклих без вісті на Донбасі, - заступник міністра Ілляшенко

"Нині ми працюємо над тим, щоб все-таки наше міністерство взяло на себе координацію, адміністрування і повністю всіх заходів, пов'язаних із передбаченими положеннями закону "Про статус зниклих без вісті осіб". Мається на увазі осіб, зниклих без вісті за особливих обставин", - сказав Ілляшенко під час конференції "Женевські конвенції: 70 років на захисті гуманності на війні" в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, міністерство хоче взяти на себе відповідальність за питання возз'єднання сімей, повернення дітей та інших членів сім'ї, які зникли безвісти в результаті певних збройних конфліктів або взагалі ситуацій надзвичайного характеру.

Ілляшенко також зазначив, що міністерство збирається активізувати зміну урядової комісії з питань зниклих без вісті осіб.

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