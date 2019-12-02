Апеляційна палата ВАКС залишила під домашнім арештом чиновницю ОП Кондзелю, яку спіймали на хабарі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Судова влада України.

"За результатами розгляду апеляційної скарги суд залишив у силі рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яким до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло цілодобово", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.

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