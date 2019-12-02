Замміністра інфраструктури Ющенко ініціює скасування акцизу для авіаперевізників

Це вкрай важливо для здешевлення вартості авіаквитків.

Це зібрання проходило 28 листопада в Борисполі. На ньому були присутні 26 народних депутатів, представники авіакомпаній, галузеві фахівці та громадськість.

Головним питанням засідання було – "Чи стане аеропорт "Бориспіль" мультимодальним хабом".

Запрошений на засідання співвласник авіакомпанії Аарон Майберг у своїй презентації зазначив, що: "насправді, в сучасному світі, між собою конкурують не аеропорти чи авіакомпанії, а безпосередньо ХАБи. Дохід від цієї моделі отримуює країна, аеропорт, наземні перевізники, авіакомпанії сервісні компанії. Однак, для функціонування цієї моделі необхідна всестороння підтримка держави".

Економічний експерт Юрій Гаврилечко в своєму блозі звернув увагу на те, що учасники засідання погодилися, що альтернативи рішенню створити ХАБ немає, і саме його варто розвивати, але основною проблемою постала фінансова сторона питання. На відміну від Туреччини, Польщі, Білорусі та Росії, Україна не готова наразі дотувати створення ХАБової інфраструктури.

Транзитний хаб — це дуже дороге задоволення, яке може собі дозволити лише багата країна з добре розвиненою економікою. Або та, яка хоче такою бути. Створення транзитного хаба вимагає великої, копіткої і дуже дорогої роботи.

"Натомість, умови для роботи авіакомпаній у нашій країні надзвичайно невигідні як для вітчизняних компаній, так і іноземних. Зокрема, вартість палива в Україні на 70 доларів США вище, ніж в сусідніх країнах, а також, Україна - це єдина країна в Європі, де діє спецакциз на авіапаливо (34 долара/тона).

В результаті, з нашого ринку через відсутність платоспроможного трафіку йдуть такі західні гіганти як – British Airlines, Air France, Brussels, а вітчизняні змушені скорочувати свої рейси. Так, МАУ скоротила 5700 рейсів, і підсумок, тільки аеропорт "Бориспіль" втратив 1,3 млн пасажирів і 25 млн доларів доходів, а держбюджет недорахувався близько 40 млн доларів через зниження об’ємів доходів як аеропорту, так і "Украероруху" та обслуговуючих компаній" - зазначив Гаврилечко.

Виправити цю ситуацію, хоч і частково, могло б рішення про ліквідацію спецакцизу на паливо та нульова ставка ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Однак, цей крок є очевидним не для всіх.

Натомість, деякі члени Комітету виявили небачену некомпетентність і небажання вникати у сутність проблеми, рішення якої ринок вже ретельно вибудував. Саме через небажання можновладців ухвалювати необхідні закони українці й далі літають за захмарними цінами.