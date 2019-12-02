Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.12.19 17:07

Замміністра інфраструктури Ющенко ініціює скасування акцизу для авіаперевізників

Заступник міністра інфраструктури – Олег Ющенко у своєму виступі на виїздному засіданні Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури зазначив, що їхнє міністерство ініціюватиме скасування акцизу на авіапальне на нараді в Кабміні.

Замміністра інфраструктури Ющенко ініціює скасування акцизу для авіаперевізників 01

Це вкрай важливо для здешевлення вартості авіаквитків.
Це зібрання проходило 28 листопада в Борисполі. На ньому були присутні 26 народних депутатів, представники авіакомпаній, галузеві фахівці та громадськість.

Головним питанням засідання було – "Чи стане аеропорт "Бориспіль" мультимодальним хабом".

Запрошений на засідання співвласник авіакомпанії Аарон Майберг у своїй презентації зазначив, що: "насправді, в сучасному світі, між собою конкурують не аеропорти чи авіакомпанії, а безпосередньо ХАБи. Дохід від цієї моделі отримуює країна, аеропорт, наземні перевізники, авіакомпанії сервісні компанії. Однак, для функціонування цієї моделі необхідна всестороння підтримка держави".

Замміністра інфраструктури Ющенко ініціює скасування акцизу для авіаперевізників 02

Економічний експерт Юрій Гаврилечко в своєму блозі звернув увагу на те, що учасники засідання погодилися, що альтернативи рішенню створити ХАБ немає, і саме його варто розвивати, але основною проблемою постала фінансова сторона питання. На відміну від Туреччини, Польщі, Білорусі та Росії, Україна не готова наразі дотувати створення ХАБової інфраструктури.

Транзитний хаб — це дуже дороге задоволення, яке може собі дозволити лише багата країна з добре розвиненою економікою. Або та, яка хоче такою бути. Створення транзитного хаба вимагає великої, копіткої і дуже дорогої роботи.

"Натомість, умови для роботи авіакомпаній у нашій країні надзвичайно невигідні як для вітчизняних компаній, так і іноземних. Зокрема, вартість палива в Україні на 70 доларів США вище, ніж в сусідніх країнах, а також, Україна - це єдина країна в Європі, де діє спецакциз на авіапаливо (34 долара/тона).

В результаті, з нашого ринку через відсутність платоспроможного трафіку йдуть такі західні гіганти як – British Airlines, Air France, Brussels, а вітчизняні змушені скорочувати свої рейси. Так, МАУ скоротила 5700 рейсів, і підсумок, тільки аеропорт "Бориспіль" втратив 1,3 млн пасажирів і 25 млн доларів доходів, а держбюджет недорахувався близько 40 млн доларів через зниження об’ємів доходів як аеропорту, так і "Украероруху" та обслуговуючих компаній" - зазначив Гаврилечко.

Замміністра інфраструктури Ющенко ініціює скасування акцизу для авіаперевізників 03

Виправити цю ситуацію, хоч і частково, могло б рішення про ліквідацію спецакцизу на паливо та нульова ставка ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Однак, цей крок є очевидним не для всіх.

Натомість, деякі члени Комітету виявили небачену некомпетентність і небажання вникати у сутність проблеми, рішення якої ринок вже ретельно вибудував. Саме через небажання можновладців ухвалювати необхідні закони українці й далі літають за захмарними цінами.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100