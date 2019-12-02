"Університет" із "ЛНР" видаватиме дипломи російського зразка, в "ДНР" у РФ акредитовано чотири "виші"

Як повідомляється у висновку Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки (Рососвітнагляд), виш може видавати дипломи російського зразка за спеціальностями стоматологія, педіатрія, лікувальна справа і фармацевтика, інформує Цензор.НЕТ.

Це перший виш на непідконтрольній Україні території Луганської області, який отримав акредитацію в Росії, передає Радіо Свобода. Аналогічні документи також подали Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Луганський національний університет імені Володимира Даля, повідомляла "влада ЛНР".

З минулого року акредитацію в Росії отримали чотири виші з "ДНР". Рішення про необхідність процедури ухвалює сама освітня організація. При цьому йдеться тільки про видачу дипломів російського зразка - бюджетні місця, використання материнського капіталу, відстрочка від армії й інші державні гарантії студентам з "ЛНР" і "ДНР" не надаються.

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Нагадаємо, після окупації Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі, згідно з рішенням українського уряду, були евакуйовані в інші регіони України 17 університетів із територій "ДНР" і "ЛНР" і один із Кримського півострова. Разом із вишами близько 40 тисяч студентів і 3,5 тисячі викладачів змінили місця навчання і роботи.