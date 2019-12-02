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02.12.19 18:03

Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету

Президент Володимир Зеленський заявив, що після підписання ухваленого Верховною Радою закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення всі подібні активи буде конфісковано, продаватимуться, а отримані гроші поповнять бюджет України.

Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету

Про це Зеленський заявив у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

"Я підписав, нарешті, закон про незаконне збагачення, він починає діяти. У цьому законі все дуже просто: буде конфіскація всіх незаконних активів, і все, а потім всі ці активи продаватимуться, а гроші - повертатимуться в бюджет", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, закон "Про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", набрав чинності 28 листопада.

Закон відновлює кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також запускає інститут стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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