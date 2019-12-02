Від початку доби 2 грудня ворог на Донбасі вогневої активності не виявляв, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадуємо, що з 28 листопада набув чинності новий Порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 № 815 .

Командування Об'єднаних сил просить громадян уважно ознайомитися з цим документом, щоб уникнути можливих непорозумінь під час перетину КПВВ".

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