ЄС уважно стежитиме за розвитком ситуації з захистом свободи ЗМІ в Україні, - Юнкер

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "євросолідарності".

У повідомленні наголошується: "У відповідь на занепокоєння п’ятого президента України щодо тиску, який чиниться на телеканал "Прямий", Президент Єврокомісії наголосив, що Євросоюз надає вагомого значення захисту свободи ЗМІ та свободи висловлювання; цінностям, які складають фундамент будь-якої демократичної країни.

У переддень передачі повноважень новому складу Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив вдячність Петру Порошенку за плідну співпрацю та підтвердив важливість продовження курсу України на політичну асоціацію та економічну інтеграцію з Євросоюзом.

Нагадаємо, що у зв’язку із початком відкритого політичного тиску на телеканал "Прямий" п’ятий президент України та Голова політичної партії "Європейська Солідарність" 8 листопада звернувся з листами на адресу керівництва інституцій Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, а також Європейської народної партії з проханням закликати українську владу припинити порушення основних прав і свобод в Україні, зокрема свободи ЗМІ, а також не згортати курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію".

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