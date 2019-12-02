До Львова з Харкова авіацією доставили ​​групу поранених і хворих учасників ООС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Як повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, пацієнти пройдуть необхідне діагностичне обстеження. За їх результатами воїнам буде призначено подальше профільне лікування. Один із новоприбулих уже розміщений у відділенні реанімації.

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У попередньому військовому медичному закладі пораненим вже було надано кваліфіковану медичну допомогу, у Львові вони отримають спеціалізоване лікування. Всі необхідні медикаменти для пацієнтів є.