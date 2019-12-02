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02.12.19 18:53

До Львова з Харкова авіацією доставили ​​групу поранених і хворих учасників ООС. ФОТО

Сьогодні з Харкова до Львова була доставлена ​​група військовослужбовців ЗСУ. З них - шестеро поранених бійців, решта - з травмами і захворюваннями, отриманими під час виконання завдань у складі підрозділів Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

До Львова з Харкова авіацією доставили ​​групу поранених і хворих учасників ООС 01

Як повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, пацієнти пройдуть необхідне діагностичне обстеження. За їх результатами воїнам буде призначено подальше профільне лікування. Один із новоприбулих уже розміщений у відділенні реанімації.

До Львова з Харкова авіацією доставили ​​групу поранених і хворих учасників ООС 02

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У попередньому військовому медичному закладі пораненим вже було надано кваліфіковану медичну допомогу, у Львові вони отримають спеціалізоване лікування. Всі необхідні медикаменти для пацієнтів є.

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