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02.12.19 19:38

Невідомі побили чоловіка під час конфлікту в київському ресторані, - поліція

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною в ресторані на вулиці Антоновича в Києві і розшукують осіб, причетних до злочину.

Невідомі побили чоловіка під час конфлікту в київському ресторані, - поліція

По спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича і зробили кілька пострілів у стелю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські і лікарі.

Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин розповів, що між кількома невідомими особами і 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту зробив кілька пострілів у стелю ресторану, а потім всі нападники втекли на іномарці.

"В даний час проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування осіб, причетних до злочину і їхнього затримання. Подію належним чином зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - зазначив Волошин.

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