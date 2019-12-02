Орендарі баз відпочинку на Азовському морі відшкодували до бюджету 5,8 млн грн несплаченої орендної плати за землю, - ДФС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України були встановлені директор і головний бухгалтер місцевої компанії, яка надає послуги оздоровлення населенню на базах відпочинку вздовж узбережжя Азовського моря, які під час експлуатації орендованих ними земельних ділянок комунальної власності застосували занижену ставку орендної плати за землю, що підлягає сплаті до бюджету місцевої громади.

У результаті таких дій фігуранти умисно ухилилися від сплати 5,8 млн грн орендної плати за землю, що є особливо великим розміром.

Читайте також: Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 13 млн грн податків підприємством машинобудівної галузі

Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції під час досудового розслідування, збитки відшкодовано в повному обсязі.