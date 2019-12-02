"Київавтодор" заявив про готовність до можливого снігопаду і попросив водіїв прибрати автомобілі з узбіч

Як повідомили Цензор.НЕТ у комунальній корпорації, техніка КП ШЕУ вже виїхала на вихідні позиції і чекає початку негоди.

Зараз на дороги столиці виїхало близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Ще 318 готові виїхати в будь-який момент у разі погіршення ситуації.

Водіїв просять не паркувати авто вздовж вулиць і доріг та в заборонених для цього місцях, щоб не перешкоджати роботі спецмашин.

Також на період погіршення погодних умов столична влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто.

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