У Росії - 2 мільйони українців і жодної української школи, - Міносвіти в ООН

Про це заявив директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко у Женеві на Форумі ООН з питань меншин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що казати про саму РФ, де лише за офіційними даними проживає майже 2 млн українців, однак немає жодної школи з українською мовою навчання", - заявив український чиновник.

Представник України висловив глибоке занепокоєння ситуацією, що склалась у сфері освіти в окупованій Російською Федерацією АР Крим та м.Севастополь. Зокрема, він вказав на те, що після окупації Криму кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася в 150 раз, і формально на півострові залишилася лише одна школа з українською мовою навчання.

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Як повідомлялося, 28-29 листопада в Женеві відбулася 12-та сесія Форуму з питань меншин. Його головною темою було "Освіта, мова і права людини меншин".

На форум прибув незаконно обраний до Держдуми Росії від окупованого Криму колаборант Руслан Бальбек. У цьому зв'язку Україна зробила низку кроків для попередження керівництва форуму про нелегітимність участі представників окупаційної влади Криму та їхніх поплічників.