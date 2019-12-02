Замість скандального Яременка комітет ВР у закордонних справах можуть очолити Ясько або Михайлюк, - нардеп "СН" Качура

"Зараз є два кандидати, які отримали найбільше підтримки - це Ясько і Михайлюк", - заявив Качура перед початком засідання фракції в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами депутата, рішення про нового главу комітету з питань закордонної політики буде прийнято з ймовірністю 99,9%.

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Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.