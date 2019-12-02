На Львівщині податкова міліція блокувала контрабанду в ЄС партії сигарет вартістю 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз - 2019" та "Рубіж" було встановлено, що один із місцевих жителів перевозить на особистому автомобілі велику партію сигарет невідомого походження, призначених для незаконного переміщення в ЄС.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено майже 10 тис. пачок тютюнових виробів невідомого походження під виглядом відомих брендів без марок акцизного податку України вартістю 500 тис. грн, а також автомобіль, на якому вказаний товар перевозили.

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Загальна вартість вилучених товарів становить 1 млн грн.

За даним фактом у ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 204 КК України.

Триває слідство.

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