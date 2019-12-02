Росія розміщує вздовж кордонів нові радіолокаційні станції

Про це повідомили журналістам у Міноборони РФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У перспективі буде створено суцільне радіолокаційне поле по аеродинамічним цілям, аналогічне полю системи попередження про ракетний напад", - сказали у відомстві.

У нову систему увійдуть загоризонтні станції типу "Контейнер", перша з яких заступила на бойове чергування 1 грудня в Мордовії. Нова РЛС здатна відстежити масовий зліт авіації, пуск крилатих ракет або старт гіперзвукових апаратів на дальностях 2 тис. км від західних і південних кордонів Росії. Таким чином забезпечується час на відбиття можливого удару по об'єктах на території країни.

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Наступна станція такого типу має прикрити арктичний напрямок. "Подальший розвиток можливий в сторону контролю Арктики, чим ми займаємося, таке завдання активно розглядається", - уточнив головний конструктор "Контейнеру" Михайло Петров.

Робота станцій "Контейнер" ґрунтується на прийомі радіосигналу, відбитого від іоносфери.

В даний час в РФ створено суцільне радіолокаційне поле системи попередження про ракетний напад. У систему входять РЛС типу "Вороніж", їхнє головне завдання - відстежити пуски балістичних ракет по російській території.

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