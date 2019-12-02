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02.12.19 21:16

Разумков назвав завершення реформи з децентралізації важливим викликом цього і наступного років

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Разумков назвав завершення реформи з децентралізації важливим викликом цього і наступного років

У вітальному слові до керівництва місцевих рад і громад він зазначив, що парламент готовий надавати підтримку владі на місцях, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Серед важливих викликів цього і наступного років Дмитро Разумков назвав завершення реформи з децентралізації влади в Україні. "Тільки разом ми зможемо якісно і швидко провести зміни, які дадуть новий старт для розвитку ваших регіонів, і побудувати справді нову систему. Про це вже багато сказано, і сьогодні у нас з'явилася практична можливість довести реформу до кінця", - зазначив він.

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