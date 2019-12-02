Новим прокурором Луганської області став Ляшенко, колишній військовий прокурор луганського гарнізону

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ГПУ.

Новий прокурор Луганської області зазначив, що основним завданням діяльності його відомства буде повернення довіри суспільства до прокуратури і створення умов, за яких кожен житель області почуватиметься захищеним.

Попереднього керівника прокуратури Луганської області Володимира Янка генпрокурор звільнив 6 вересня.

Ляшенко народився 21 березня 1985 року в Харкові. В органах прокуратури працює з 2007 року. З травня 2017 року обіймав посаду військового прокурора Луганського гарнізону Об'єднаних сил. Є учасником бойових дій на сході України.

У ГПУ додали, що у відомстві було створено департамент нагляду за кримінальними провадженнями стосовно злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, що важливо для фіксування військових злочинів і формування доказової бази для Міжнародного кримінального суду, а також для національних судів.

"Тому в прокуратурах Луганської та Донецької областей будуть створені відповідні управління. В Луганській області в цьому напрямку віднині працюватиме Костянтин Караман", - розповіли в пресслужбі.

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