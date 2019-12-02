13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї ОДШБр присвоєно ім'я Героя України Тараса Сенюка

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на особливі заслуги перед Батьківщиною Героя України полковника Тараса Михайловича Сенюка і з огляду на зразкове виконання поставлених завдань особовим складом 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - йдеться в документі.

Тарас Сенюк - командир батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 3 червня 2014 року під час нападу найманців РФ на колону сил АТО, яка рухалася з Ізюму в район Слов'янська.

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