За останні три роки від торгівлі людьми постраждали 49 тисяч українців, - МОМ

Такими є результати дослідження, оприлюдненого Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у Всесвітній день боротьби за скасування рабства 2 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

13% українців готові погодитися принаймні на одну ризиковану пропозицію про роботу за кордоном, що може призвести до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Порівняно з дослідженням 2017 року, ця кількість зменшилася на 8%.

Порівняно з результатами попереднього аналогічного дослідження, проведеного 2017 року, схильність українців до ризикованої поведінки зменшилася: два роки тому на необачне працевлаштування були готові 21% респондентів.

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Нинішнє опитування показало, що за останні три роки кількість постраждалих від торгівлі людьми в Україні становить близько 49 тис. осіб. З урахуванням раніше проведених оцінок, кількість громадян України, які постраждали від торгівлі людьми з 1991 року може становити близько 260 тис. осіб.

Оціночна чисельність населення України, яке працювало за кордоном на момент опитування, становить 1 млн 51 тис. осіб. Найбільш привабливі для трудової міграції Німеччина, де хотіли би працювати 43% опитаних, Польща (35%), Чехія (23%), Італія (19%) і Канада (10%). У Росії і США хотіли би працювати по 9% опитаних. Порівняно з 2017 роком зросла привабливість Німеччини і Чехії і знизилася привабливість Росії. З 2000 року Представництво МОМ в Україні допомогло більш ніж 16 тис. постраждалих від торгівлі людьми повернутися до життя, вільного від експлуатації.

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Продовжуючи тенденцію минулих років, у першій половині 2019 року серед постраждалих, які отримали допомогу МОМ, переважали чоловіки (69%). Абсолютна більшість (94%) постраждалих від торгівлі людьми постраждали від трудової експлуатації. Більше половини (65%) постраждалих, ідентифікованих МОМ у першій половині цього року, зазнали експлуатації на території Російської Федерації.

Дослідження проводила компанія Info Sapiens на замовлення Представництва МОМ в Україні методом особистого інтерв'ю в червні-серпні 2019 року. Опитали 2 тис. респондентів старше 16 років.