Окупанти включили кримського активіста Приходька в список екстремістів

Приходько фігурує в списку під номером 6663, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник пояснює, що включення в перелік Росфінмоніторингу відбувається стосовно тих громадян, у яких вирок набув законної сили: це статті про визнання людини винною за терористичними і екстремістськими статтями Кримінального кодексу Росії.

"Таким чином порушується презумпція невинуватості, оскільки навіть у рамках російської правової системи вина людини не доведена, але вона уже публічно, на сайті Росфінмоніторингу вказана як екстреміст або терорист, а її права вже обмежені. А у випадку з Кримом, багатьох громадян України переслідують за екстремістськими і терористичними статтями КК Росії незаконно, з політичних мотивів", – розповіла Скрипник.

Дружина Приходька, Любов, розповіла, що йому заблокували картку, на яку виплачувалася пенсія.

Також читайте: Заарештованого в окупованому Криму активіста Приходька тримають у спецблоці і не дають побачень із рідними, - адвокат

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.