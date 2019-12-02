Окупанти включили кримського активіста Приходька в список екстремістів

Приходько фігурує в списку під номером 6663, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник пояснює, що включення в перелік Росфінмоніторингу відбувається стосовно тих громадян, у яких вирок набув законної сили: це статті про визнання людини винною за терористичними і екстремістськими статтями Кримінального кодексу Росії.
"Таким чином порушується презумпція невинуватості, оскільки навіть у рамках російської правової системи вина людини не доведена, але вона уже публічно, на сайті Росфінмоніторингу вказана як екстреміст або терорист, а її права вже обмежені. А у випадку з Кримом, багатьох громадян України переслідують за екстремістськими і терористичними статтями КК Росії незаконно, з політичних мотивів", – розповіла Скрипник.
Дружина Приходька, Любов, розповіла, що йому заблокували картку, на яку виплачувалася пенсія.
Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.
8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.