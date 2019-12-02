МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через заяви про угорську автономію і вручив ноту протесту

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Послу було сказано про неприйнятність його заяв про автономію угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна - НАТО.

У МЗС Ійдярто вручили ноту протесту.

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Під час розмови було додатково зазначено, що закон про освіту не порушує права українців угорського походження, а навпаки дає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що було підтверджено Венеціанською комісією.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в одному з інтерв'ю посол Ійдярто сказав, що Угорщина продовжить блокувати роботу ради України-НАТО, оскільки вважає ухвалений закон про освіту таким, що порушує права людини.