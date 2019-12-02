Завершено розслідування отримання 300 тис. грн хабаря керівником Миколаївського облавтодору, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

2 грудня підозрюваному і його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і направлення його до суду.

Слідство встановило, що в серпні 2019 року посадовець вимагав та отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй майже 4,62 млн грн як оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

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Менш ніж через місяць підозрюваний повторно зажадав виплати частини коштів, сплачених підконтрольною йому державною установою приватному підприємству, цього разу в сумі 90 тис. дол. Під час отримання цієї частини хабаря керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та затримали "на гарячому".

12 вересня йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).