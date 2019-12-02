Відділ із розслідування справ Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області Нікульніков, - пресслужба Бюро

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді ДБР на запит РБК-Україна.

У Держбюро розслідувань зазначили, що в управлінні з розслідування військових злочинів створено відділ для розслідування "майданівських" злочинів. У підрозділі працюють 13 слідчих, а тимчасово виконуючим обов'язки призначено Павла Нікульнікова.

Нікульніков до кінця 2018 року був начальником слідчого відділу в Станично-Луганському районі, а потім перейшов на роботу в ДБР.

Також Бюро повідомляє, що станом на 29 листопада жодне кримінальне провадження так і не було передано з Генеральної прокуратури в "майданівський підрозділ" ДБР.