Аргентинський футболіст Мессі вшосте став найкращим футболістом року

На церемонії вручення нагород у Парижі він отримав "Золотий м'яч" - вшосте в кар'єрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфас-Україна".

Тепер Мессі є найбільш титулованим володарем нагороди. П'ять разів "Золотий м'яч" діставався португальському нападнику Кріштіану Роналду, який у даний час захищає кольори туринського "Ювентуса".

Попереднім володарем "Золотого м'яча" був півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч.

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France Football заснував нагороду в 1956 році, першим володарем "Золотого м'яча" став англієць Стенлі Метьюз з англійської команди "Блекпул".

З 2010 по 2015 роки France Football визначав володаря "Золотого м'яча" спільно з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА), яка до цього окремо визначала лауреата в номінації "Гравець року ФІФА". З 2016 року ФІФА знову стала вручати окрему нагороду.