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02.12.19 23:43

Помпео похвалив Зеленського за зусилля у боротьбі з корупцією

Держсекретар США Майкл Помпео позитивно оцінює зусилля нової влади України у викоріненні корупції та запевняє у підтримці з боку Вашингтона в цьому напрямку.

Помпео похвалив Зеленського за зусилля у боротьбі з корупцією

Про це глава зовнішньополітичного відомства США заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це крок вперед, немає жодних сумнівів. Він (Зеленський - ред.) наполегливо працює", - зазначив Помпео.

Глава Держдепу при цьому підкреслив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу, щоб "зробити Україну місцем, де народ пишатиметься своєю демократією і відсутністю корупції".

При цьому, визнав Помпео, "залишається ще дуже багато роботи". Але, за його словами, Зеленський "безумовно досяг прогресу", зробивши кроки в правильному напрямку.

"Ми радіємо у зв'язку з цим і продовжимо підтримувати його зусилля", - підкреслив керівник зовнішньополітичного відомства США.

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