Помпео похвалив Зеленського за зусилля у боротьбі з корупцією

Про це глава зовнішньополітичного відомства США заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це крок вперед, немає жодних сумнівів. Він (Зеленський - ред.) наполегливо працює", - зазначив Помпео.
Глава Держдепу при цьому підкреслив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу, щоб "зробити Україну місцем, де народ пишатиметься своєю демократією і відсутністю корупції".
При цьому, визнав Помпео, "залишається ще дуже багато роботи". Але, за його словами, Зеленський "безумовно досяг прогресу", зробивши кроки в правильному напрямку.
"Ми радіємо у зв'язку з цим і продовжимо підтримувати його зусилля", - підкреслив керівник зовнішньополітичного відомства США.