Ветерана Звіробій повторно викличуть на допит, - ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіла речниця ДБР Анжеліка Іванова.
Вона зазначила, що Марусю Звіробій сьогодні, 2 грудня, викликали на допит, однак вона на ньому не була.
"Вона була у будівлі Держаного бюро розслідувань, але на допит слідчого не прийшла… Вона була викликана для проведення слідчих дій", - зазначила Іванова.
Вона додала, що на допит підозрювану викличуть повторно. Коли саме - не уточнила.
Як відомо, сама Звіробій після виходу з будівлі ДБР розповіла: "У виклику не зазначений мій статус, тобто я не є підозрюваною, я не є свідком, я взагалі не є суб'єктом якогось кримінального провадження. На яку слідчу дію мене сюди викликають - також незрозуміло, допит це, вручення підозри".
За словами ветерана, виклик до ДБР їй вручили під час обшуку за місцем проживання в Калинівці 28 листопада.
Звіробій додала, що поїхала з адвокатами "поцікавитися", ким вона є цій справі.
"Ми щойно в канцелярії залишили ці питання, чекатимемо відповідей і законно складеного виклику", - додала підозрювана.
Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.
Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.