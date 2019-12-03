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03.12.19 08:23

Віцепрем'єр Кулеба: Документ за підсумками нормандського саміту не міститиме юридичних зобов'язань для України. ВIДЕО

Документ, який підпишуть учасники нормандського саміту, не міститиме жодних юридичних зобов'язань для України.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Комюніке нормандського саміту - лише політичний документ, а його зміст стане результатом цих переговорів.

"Перше, що ми маємо пам'ятати, що комюніке є політичним документом. Не йтиметься про які-небудь юридичні зобов'язання, які візьме на себе українська держава в особі президента. Поки комюніке є дуже дипломатичним. Я вам скажу, що цей документ не містить якихось суперпроривних ідей, але все залежатиме від результатів переговорів", - заявив Кулеба.

Він також підтвердив, що за результатами Нормандської зустрічі підготовлений в МЗС проєкт документа може бути доповнений новими пунктами.

"Безумовно. Адже це такий документ, який готується заздалегідь. Це "м'ясо", яке потім ще можна додатково вдосконалити і доповнити тими речами, про які вдасться домовитися", - додав він.

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