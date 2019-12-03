Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо із джерел видання "НВ".
За даними видання, Ігор Щербина, близький соратник Труби, і В. Шевченко намагалися продати закриття справи в Державному бюро розслідувань за 150 тисяч доларів і отримали 50% суми.
Зараз у Щербини і Шевченка проводять обшуки. А Романа Трубу, як стало відомо НВ, перевіряють на причетність до злочину.
Ігор Щербина - ексначальник головного слідчого управління ГПУ у 2014-2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. За інформацією "Дзеркала тижня", Труба є кумом Ігоря Щербини.
Як свідчить фото, яке опинилося у розпорядженні видання, Щербина роздавав візитки з інформацією, що він нібито є співробітником ДБР, хоча це не відповідає дійсності.