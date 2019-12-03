Під час одержання хабаря за закриття кримінального провадження в Харкові затримано поліцейського, - СБУ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що старший лейтенант поліції вимагав від чоловіка, обвинуваченого у шахрайстві, $6 тисяч. За таку суму слідчий обіцяв закрити кримінальне провадження та не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності", - наголошується в повідомленні.

Поліцейського затримано в спальному районі Харкова під час одержання першого "траншу" в сумі 75 тис. грн. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу".

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